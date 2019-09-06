ГПУ закрыла производство против Кузьмина

Фото: Ренат Кузьмин (УНИАН)

2 сентября МВД получило постановление о закрытии производства в отношении Кузьмина

Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) закрыла уголовное производство относительно бывшего заместителя генпрокурора времен президентства Виктора Януковича, народного депутата от "Оппозиционной платформы - По жизни" Рената. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

По словам спикера Министерства внутренних дел Украины Артема Шевченко, в понедельник, 2 сентября, ведомство получило от Генпрокуратуры постановление о закрытии производства в отношении Кузьмина.

"Получили от Генпрокуратуры соответствующие документы. 2 сентября получили постановление о закрытии уголовного производства. 3 сентября получили постановление о прекращении розыска. На основании указанных документов было вынесено постановление о закрытии оперативно-розыскного дела", - заявил он.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что бывшего первого заместителя генерального прокурора Виктора Пшонки, народного депутата Рената Кузьмина больше нет в базе лиц, которые скрываются от органов власти, Министерства внутренних дел. 5 сентября его имени розыскных учетах МВД не было указано.

Кроме того, Центральная избирательная комиссия отказала в регистрации кандидатом в народные депутаты на внеочередных выборах в Раду экс-заместителю генерального прокурора Ренату Кузьмину, который баллотировался по списку "Оппозиционной платформы - По жизни". Генпрокуратура подозревает Кузьмина в совершении ряда преступлений и направляла в ЦИК обращение об отмене его регистрации. Однако 29 августа на первом заседании Верховной рады VIII созыва Кузьмин принес присягу народного депутата.