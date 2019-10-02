ГПУ расследует раздачу иностранных паспортов на Западе и Востоке Украины

Генеральная прокуратура открыла уголовное производство по факту массовой выдачи венгерских, румынских, польских и российских паспортов жителям западных областей и временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Об этом говорится в решении суда.

Как сообщается, Печерский районный суд Киева предоставил Главной военной прокуратуре доступ к вещам и документам, содержащих охраняемую законом тайну и которые находятся в Аппарате Совета национальной безопасности и обороны Украины.

"Главной военной прокуратурой в данном уголовном производстве исследуется информация о массовой выдаче паспортов граждан Венгрии, Румынии, Польши и России соответственно жителям западных регионов Украины и временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, что в дальнейшем может создавать угрозы территориальной целостности и суверенитета Украины путем усиления автономистских и сепаратистских настроений среди "соотечественников", - говорится в постановлении суда.

Согласно решению суда, военная прокуратура сможет получить доступ к входящей и исходящей документации, которая поступала от Минобороны, Госпогранслужбы, Службы внешней разведки, СБУ, МВД и других госорганов с 7 апреля по 26 сентября 2019 года. Будут проверять документы, которые в этот период СНБО отправлял в Офис президента, Кабинету министров, центральным органам исполнительной власти и правоохранительным органам. Прокуратуру интересуют документы по выдаче иностранных паспортов.

Как отмечается, постановление суда будет действовать в течение 30 дней и обжалованию не подлежит. В случае, если постановление не будет выполнено - в Совете нацбезопасности будут проведены обыски.

Как сообщало ранее РБК-Украина, президент России подписал указ, который позволяет получить российское гражданство в упрощенном порядке украинцам, которые раньше жили в Луганской или Донецкой областях Украины.

По словам бывшего главного военного прокурора Анатолия Матиоса, паспорта Российской Федерации получили 13 тысяч жителей Донецкой и Луганской областей.

Также, как сообщалось, Европейский союз планирует ввести новые санкции против РФ за непрерывное вмешательство в ситуацию на Донбассе. В частности, по выдаче российских паспортов.