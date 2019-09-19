Генпрокуратура создала Департамент по особо важным преступлениям

В четверг, 19 сентября, Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка подписал указ о создании Департамента процессуального руководства по особо важным уголовным производствам. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры .

Сообщается, что в состав департамента будут входить пять отделов. Он станет подведомством Генпрокуратуры.

Его деятельность будет сосредоточена на преступлениях, связанных с масштабными хищениями госсредств, преступлений в кредитно-финансовой сфере, в частности связанных с выводом денег из банков с ущербом для государство, а также делами о посягательствах на права инвесторов, легализации преступных доходов и нарушений в экологической сфере.

Ранее Генпрокурор рассказал, что к концу 2019 года Офис Генеральной прокуратуры собирается реорганизовать ведомства и создать несколько специализированных прокуратур. Речь шла о создании специализированной прокуратуры, которая будет заниматься преступлениями в сфере нацбезопасности и обороны.

Также Рябошапка предложил до 1 января определить KPI работы прокуратуры, чтобы произвести контроль деловой активности сотрудников, подразделений и ведомства в целом.

Ранее РБК-Украина сообщало, что комитет рекомендует Верховной раде принять проект относительно первоочередных мер из реформы органов прокуратуры в целом как закон.