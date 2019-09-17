Рябошапка рассказал, какие прокуратуры будут специализированными

Фото: Руслан Рябошапка (РБК-Украина)

Речь идет о создании специализированной прокуратуры, которая будет заниматься военными преступлениями

К концу 2019 года Офис Генеральной прокуратуры планирует провести большую часть по реорганизации ведомства и создать несколько специализированных прокуратур. Об этом заявил генеральный прокурор Руслан Рябошапка, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, речь, в частности, идет о создании специализированной прокуратуры, которая будет заниматься военными преступлениями и преступлениями в сфере нацбезопасности и обороны.

"Другое направление - это специализация в виде департамента. Это экономические преступления, то, что связано с банками. Огромные потери мы имеем ввиду хищения через банки. Это то, что связано с другими масштабными схемами Например, с государственными предприятиями. Плюс экологические преступления двух категорий: те, которые наносят вред окружающей среде. А вторая - это те, которые связаны с добычи ископаемых: газа, янтаря. Плюс дети, остается ювенальная юстиция, но мы это направление усилим", - рассказал Рябошапка.

Генпрокурор подчеркнул, что спецподразделения планируют создать до конца 2019 года.

"Для нас критический дедлайн это новый год. В конце нового года мы бы хотели провести львиную часть работы по реорганизации Офиса Генеральной прокуратуры: утверждение новой структуры, новой численности. Формирование аппарата. То есть за два месяца, которые остались до конца года", - добавил генпрокурор.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка предложил до 1 января 2020 года оценить ключевые показатели деятельности прокуратуры. По его словам, такой анализ деятельности прокуратуры позволит парламенту избежать обвинений в политизации.

Кроме того, комитет рекомендует Верховной раде принять проект относительно первоочередных мер по реформе органов прокуратуры в целом как закон.