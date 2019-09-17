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Рябошапка предлагает до 1 января определить KPI работы прокуратуры

Новости » Политика    17.09.2019 - 20:53
Рябошапка предлагает до 1 января определить KPI работы прокуратуры
Фото: Руслан Рябошапка (РБК-Украина)

По его словам, это нужно для объективной оценки работы прокуратуры

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка предложил до 1 января оценить ключевые показатели деятельности прокуратуры (KPI - Key Performance Indicators - ред.). Об этом сообщает РБК-Украина.

По его словам, такой анализ деятельности прокуратуры позволит парламенту избежать обвинений в политизации.

"Не вопрос того, чтобы генпрокурор приходил в парламент и обсуждал с парламентом ход реформы. Я хотел бы, сказать, что мы должны сделать своего рода KPI для того, чтобы объективно оценить работу прокуратуры. Наша идея в том, чтобы мы пришли в парламент с этими прозрачными и реальными KPI, по которым общество могло бы оценивать насколько эффективна работа", - заявил Рябошапка.

KPI - (или ключевые показатели эффективности) позволяют производить контроль деловой активности сотрудников, подразделений и компании в целом.

"Общество оценивать результаты уже по конкретным показателям. Я хотел бы, чтобы к концу года KPI были. Чтобы с 1 января мы входили в определенный этап. И этот цикл можно было бы оценивать с нуля, и мы могли бы с конкретными цифрами и динамикой следить за реформой", - добавил генпрокурор.

Ранее РБК-Украина сообщало, что комитет рекомендует Верховной раде принять проект относительно первоочередных мер из реформы органов прокуратуры в целом как закон.

Напомним, ранее Рябошапка сообщил, что концепцию реформирования уголовной юстиции утвердят в ближайшее время. Речь идет об изменениях в уголовном и уголовно-процессуальном законодательстве.

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Новости Украины ПрокуратураРуслан Рябошапка
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