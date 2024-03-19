Генпрокуратура Німеччини висунула звинувачення солдату Бундесверу у співпраці з РФ

Правоохоронні органи Німеччини висунули звинувачення солдату Бундесверу за його співпрацю з російською розвідкою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральну прокуратуру Німеччини.
У тексті вказується, що обвинувачення має достатню підозру в тому, що працював на іноземну секретну службу. У цьому контексті його також звинувачують у порушенні службової таємниці.
Прокуратура повідомила, що вручила обвинувальний висновок Томасу Х., який працював солдатом у Федеральному управлінні з обладнання, інформаційних технологій та використання Бундесверу.
З травня 2023 року він за власною ініціативою кілька разів звертався до генконсульства Росії в Бонні та посольства Росії в Берліні і пропонував працювати разом.
Одного разу він передав інформацію, отриману ним під час своєї професійної діяльності, для передачі російській розвідці. Обвинувачений був заарештований 9 серпня 2023 року і відтоді перебуває під вартою.
Раніше Великій Британії викрили групу російських шпигунів. Вони займалися збиранням розвідувальної інформації на користь Росії.
Крім цього 20 лютого влада Естонії заявила про успішно викриту гібридну операцію російських спецслужб, в рамках розслідування кримінальної справи було затримано 10 осіб.
А Politico писало, що російська розвідка використовує сербського агента для впровадження в інститути ЄС і поширення прокремлівських тез про вторгнення в Україну.
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