UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Генпрокуратура Німеччини висунула звинувачення солдату Бундесверу у співпраці з РФ

Архівне фото: Генпрокуратура Німеччини висунула звинувачення солдату Бундесверу у співпраці з РФ (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Правоохоронні органи Німеччини висунули звинувачення солдату Бундесверу за його співпрацю з російською розвідкою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральну прокуратуру Німеччини.

У тексті вказується, що обвинувачення має достатню підозру в тому, що працював на іноземну секретну службу. У цьому контексті його також звинувачують у порушенні службової таємниці.

Прокуратура повідомила, що вручила обвинувальний висновок Томасу Х., який працював солдатом у Федеральному управлінні з обладнання, інформаційних технологій та використання Бундесверу. 

Солдат співпрацював із російською військовою розвідкою

З травня 2023 року він за власною ініціативою кілька разів звертався до генконсульства Росії в Бонні та посольства Росії в Берліні і пропонував працювати разом. 

Одного разу він передав інформацію, отриману ним під час своєї професійної діяльності, для передачі російській розвідці. Обвинувачений був заарештований 9 серпня 2023 року і відтоді перебуває під вартою.

Російські агенти і шпигуни в Європі

Раніше Великій Британії викрили групу російських шпигунів. Вони займалися збиранням розвідувальної інформації на користь Росії.

Крім цього 20 лютого влада Естонії заявила про успішно викриту гібридну операцію російських спецслужб, в рамках розслідування кримінальної справи було затримано 10 осіб.

А Politico писало, що російська розвідка використовує сербського агента для впровадження в інститути ЄС і поширення прокремлівських тез про вторгнення в Україну.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяБундесвер