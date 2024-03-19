Генпрокуратура Германии выдвинула обвинения солдату Бундесвера в сотрудничестве с РФ

Правоохранительные органы Германии выдвинули обвинения солдату Бундесвера за его сотрудничество с российской разведкой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральную прокуратуру Германии.
В тексте указывается, что обвинение имеет достаточное подозрение в том, что работал на иностранную секретную службу. В этом контексте его также обвиняют в нарушении служебной тайны.
Прокуратура сообщила, что вручила обвинительное заключение Томасу Х., который работал солдатом в Федеральном управлении по оборудованию, информационным технологиям и использованию Бундесвера.
С мая 2023 года он по собственной инициативе несколько раз обращался в генконсульство России в Бонне и посольство России в Берлине и предлагал работать вместе.
Однажды он передал информацию, полученную им во время своей профессиональной деятельности, для передачи российской разведке. Обвиняемый был арестован 9 августа 2023 года и с тех пор находится под стражей.
Ранее Великобритании разоблачили группу российских шпионов. Они занимались сбором разведывательной информации в пользу России.
Кроме этого 20 февраля власти Эстонии заявили об успешно разоблаченной гибридной операции российских спецслужб, в рамках расследования уголовного дела было задержано 10 человек.
А Politico писало, что российская разведка использует сербского агента для внедрения в институты ЕС и распространения прокремлевских тезисов о вторжении в Украину.
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