Генпрокуратура Киргизии возбудила уголовное дело факту стрельбы на границе с Таджикистаном

По факту вооруженного конфликта на границе с Таджикистаном Генпрокуратура Киргизии возбудила уголовное дело по статье “Преступление против мира”. Досудебным расследованием будет заниматься специальная группа.
Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры Киргизии.
“29 апреля примерно в 4:40 (по местному времени - ред.) в местности Кочо-Бою села Кок-Таш Баткенского района произошли стычки между местными жителями и гражданами Таджикистана, спровоцированные таджикской стороной”, - отмечается в заявлении.
Конфликт гражданских лиц перерос в перестрелку между пограничниками. При этом таджикская сторона подтянула к месту инцидента военную технику и боевые вертолеты, и попыталась захватить территорию Киргизстана. “Был открыт огонь из автоматов, минометов, бронетехники, вертолетов и другого армейского вооружения”, - уточняется в сообщении.
“В результате вооруженного нападения правоохранители, военнослужащие, а также мирные граждане получили огнестрельные и осколочные ранения, есть погибшие. Повреждены и уничтожены многочисленные гражданские и военные объекты Киргизской Республики”, - указали в надзорном ведомстве.
Для проведения досудебного расследования вооруженного конфликта создана специальная группа. В нее вошли представители Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ), МВД и военной прокуратуры.
Напомним, утром 29 апреля на спорном участке границы между Киргизией и Таджикистаном вспыхнули боевые действия. Перестрелка между военными началась после того, как на территории спорного участка "Главный водораздел" таджикская сторона установила видеонаблюдение на столбах ЛЭП.
Почти сразу после начала стрельбы, стало известно об одном погибшем и еще 16 раненых.
Под вечер главам МИД Киргизии и Таджикистана удалось договориться о прекращении огня, а также отводе военных от границы.