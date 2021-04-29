Генпрокуратура Киргизії порушила кримінальну справу за фактом стрілянини на кордоні з Таджикистаном

За фактом збройного конфлікту на кордоні з Таджикистаном Генпрокуратура Киргизії порушила кримінальну справу за статтею"злочин проти миру". Досудовим розслідуванням займатиметься спеціальна група.
Про це повідомила прес-служба Генпрокуратури Киргизії.
"29 квітня приблизно о 4: 40 (за місцевим часом - ред.) в місцевості Кочо-Бою села Кок-Таш Баткенського району відбулися сутички між місцевими жителями і громадянами Таджикистану, спровоковані таджицькою стороною", - наголошується в заяві.
Конфлікт цивільних осіб переріс у перестрілку між прикордонниками. При цьому Таджицька сторона підтягнула до місця інциденту військову техніку і бойові вертольоти, і спробувала захопити територію Киргизстану. "Був відкритий вогонь з автоматів, мінометів, бронетехніки, гелікоптерів та іншого армійського озброєння", - уточнюється в повідомленні.
“В результаті збройного нападу правоохоронці, військовослужбовці, а також мирні громадяни отримали вогнепальні та осколкові поранення, є загиблі. Пошкоджені і знищені численні цивільні і військові об'єкти Киргизької Республіки", - вказали в наглядовому відомстві.
Для проведення досудового розслідування збройного конфлікту створена спеціальна група. До неї увійшли представники Державного комітету національної безпеки (ДКНБ), МВС і військової прокуратури.
Нагадаємо, вранці 29 квітня на спірній ділянці кордону між Киргизією і Таджикистаном спалахнули бойові дії. Перестрілка між військовими почалася після того, як на території спірної ділянки "головний вододіл" Таджицька сторона встановила відеоспостереження на стовпах ЛЕП.
Майже відразу після початку стрільби, стало відомо про одного загиблого і ще 16 поранених.
Під вечір главам МЗС Киргизії і Таджикистану вдалося домовитися про припинення вогню, а також відведення військових від кордону.