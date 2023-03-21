Геноцид, а не порятунок. Подоляк закликав не називати "евакуацією" вивезення дітей до РФ

Примусове вивезення українських дітей до Росії не варто називати "евакуацією" й тим паче "порятунком", оскільки це є прямими ознаками геноциду.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.

"Закликаю всіх, в тому числі іноземних журналістів, які фіксують українських дітей в Росії, не називати їх примусове вивезення з України евакуацією. Депортація, незаконне примусове усиновлення викрадених дітей, поміщення в спеціальні табори - це прямі ознаки "злочину геноциду", а не порятунку", - пише Подоляк.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами Подоляка, будь-які спроби "заморозити" війну в Україні стануть ерозією на глобальній безпеці. Також радник голови Офісу президента нещодавно описав "досягнення" російського диктатора Володимира Путіна з початку повномасштабного вторгнення Росії на територію

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