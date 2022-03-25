Геннадий Труханов: Враг очень хочет захватить Одессу, но этого не будет

На всех предполагаемых картах российского вторжения, которые публиковались в западных СМИ еще до начала войны, Одесса всегда была обозначена как одна из основных целей России. С оккупированного Крыма вражеские войска собирались зайти в Херсонскую область, затем пойти на Николаевскую и дальше двинуться на Одесскую. Так Кремль хотел захватить сухопутный коридор вдоль Черного моря.

С Николаевской области россиян уже выбили на восточные границы. Одесса и Одесская область периодически терпят обстрелы. Но спустя месяц после старта "спецоперации" оккупанты пока так и не сумели прорваться в этот регион. О том, какая сейчас ситуация в Одессе и как она готовится давать отпор противнику в интервью РБК-Украина рассказал мэр города Геннадий Труханов.

– Какая сейчас ситуация в Одессе и как город готовится давать отпор российским войскам? Спрашиваю о той информации, которую можно говорить публично.

– Сейчас в Одессе обстановка спокойная, но в то же время напряженная. Потому что мы ожидаем нападения, люди волнуются. Мы понимаем, что в планах врага Одесса занимает отдельное место. Это такой себе лакомый кусок для них. Они очень хотят захватить Одессу, но этого не будет, потому что и мы подготовились, и наши Вооруженные силы подготовили оборону.

Местная и военная власть сплотились. Мы построили баррикады, установили противотанковые ежи. Вся Одесса и одесситы объединились. Мы провели социологический опрос, который показал, что более 90% жителей считают это войной, а не какой-то спецоперацией, как они говорят.

Это широкомасштабная война, в которой убивают мирное население, уничтожают наши города и инфраструктуру. Более 90% одесситов это четко понимают. Как говорят у нас в Одессе: у нас такое не едят. Имею ввиду эти сказки, которые рассказывают в России.

В Одессе готовятся дать отпор российским войскам (фото: Facebook)

В данный момент у нас мирно и спокойно. Но, например, два дня назад обстреляли с моря частный сектор, дачи. Слава Богу, никто не погиб. Один человек получил легкие ранения. Но сам факт, что стреляли. Ведь это же не ракеты прилетели, а снаряды. И наверняка с той артиллерийской системы, с которой их выпускали, наводчики видели, куда они стреляют, что рядом не военные объекты. И вот этот цинизм и вранье больше всего раздражает – насколько они все искажают, лгут, прежде всего, своему народу.

– Какая ситуация с формированием территориальной обороны в Одессе и есть ли очереди в ТРО и в военкоматы?

– Не буду по понятным причинам говорить, сколько у нас и чего сформировано. Но есть полное взаимодействие с военной администрацией и командирами бригад. Город со своей стороны оперативно выполняет все свои задачи и функции. Желающих вступить в территориальную оборону много. Те, кто подошел, уже находятся в рядах ТРО. Те, кто не попал – ждут в резерве, если понадобится пополнить ее ряды.

– Примерно две недели назад вы говорили, что есть угроза наступления на Одессу со стороны Приднестровья. Сейчас вы видите такую угрозу?

– Я рассуждаю тактически, как рассуждают военные. У нас есть опасения – об этом, в частности, говорят военные и эксперты – что Одессу могут окружить. Это, во-первых, с моря подойти флотом. Во-вторых, если прорвут оборону со стороны Вознесенска и Николаева. А я уверен, что не прорвут, потому что наши Вооруженные силы сражаются там стойко.

И, конечно же, с точки зрения военной науки врагу было бы на руку открыть еще одно направление – с Приднестровья. И таким образом с трех сторон окружить Одессу – атаковать наши оборонительные позиции, линию обороны и взять Одессу в кольцо. Поэтому мы не исключаем, и военные не исключают, что это возможно, поскольку на границе с нами находится группировка войск России в Приднестровье.

– Мы видим, что те города, которые враг взялся атаковать, сейчас страдают от нехватки продуктов питания, топлива. Вы делаете запасы продовольствия и топлива, чтобы избежать возможного кризиса?

– Конечно. Мы сегодня формируем стратегические запасы продуктов длительного хранения, заготавливаем стратегические запасы медикаментов и, конечно же, горюче-смазочных материалов. Также наращиваем наши возможности по замене электроснабжения, то есть альтернативные источники в виде генераторов. В первую очередь, мы устанавливаем их в медицинских учреждениях, в социальных объектах. Уже практически все подготовлено. И кроме того, на всякий случай готовим запасы дизельных генераторов.

– Есть ли у вас приблизительные подсчеты того, сколько людей эвакуировались и уехали из Одессы?

– По данным телефонных операторов мы понимаем, что в пределах 200 тысяч человек выехали. Это, в основном, женщины и дети. Мужчины остаются в Одессе.

– В Одессу приезжают люди из городов, где более сложная ситуация и которые находятся под обстрелами?

– Конечно. Мы наладили отношения с Николаевской военной администрацией и с мэром города Николаев. Мы отправляли туда автобусы, помогаем эвакуировать людей. Через Одессу прошли уже тысячи беженцев. Это в основном дети, пожилые люди, женщины.

Меня тронула до глубины души такая картина, когда мы принимали первый эшелон – три автобуса мы вывезли, когда активно атаковали Николаев. Люди выходили с кулечками, с документами, с детьми на руках, собачками, кошками.

Больше ничего при себе не было – ни сменной одежды, ни запасных вещей – вообще ничего.

И самое страшное, когда спрашиваешь у них: "А куда вы едете?" А они смотрят и в ответ: "А куда можно, куда вы посоветуете?" То есть люди ехали в никуда, держа на руках восьмимесячного ребенка. Это страшно.

Или когда с детьми, которые уже понимают, что происходит – пятилетние, шестилетние дети. Когда поздоровался, разговариваешь с ребенком и спрашиваешь: "Куда вы едете?" – "Я не знаю. Мам, а куда мы едем?" То есть они вышли из дома и даже не знают, куда они направляются. Это очень сложно и очень страшно.

– Немало экспертов утверждают, что планируемый блицкриг Путина провалился именно из-за того, что у него были ложные оценки о настроениях украинцев, его плохо информировали. В том числе, вероятно, Путин также рассчитывал, что в Одессе есть сильные пророссийские настроения. И поэтому она станет для него не слишком сложной "добычей". Скажите, есть ли такие настроения или сепаратистские проявления в Одессе?

– Это вообще отдельная тема для разговора: что говорили об Одессе, что говорили в целом об Украине. Да, Одесса – это интеркультурная столица Украины. Это город более 130 национальностей, всех религиозных конфессий. Это действительно уникальный украинский город. Мы хорошо знаем свою историю. А они, наверное, ее плохо знают.

В Кремле просчитались с пророссийскими настроениями в Одессе (фото: GettyImages)

Указ об основании нашего города был подписан Екатериной II, последующим шагом было строительство нашего города. А строила его практически вся Европа – французы, итальянцы, голландцы, греки открыли наш город. Об этом нужно знать, а не вырывать слова из истории.

Поэтому с Одессой у России произошла ошибка и переоценка возможностей. Да, возможно, они смотрели на достаточно высокие рейтинги ОПЗЖ, которая ориентировалась и ориентируется на Россию. Но в этом как раз и просчет. Одно дело – быть оппозиционной партией и заниматься политикой. И совсем другое – устраивать государственные перевороты и способствовать оккупации страны. И пускай они на меня не обижаются, но сегодня мы видим тотальный выход депутатов из этой партии, потому что они понимают разницу.

Поэтому они и вправду допустили ошибку. Месяц войны – и ни один город не стоит перед ними с хлебом и солью или цветами. Мирные люди выходят останавливать бронетехнику, машины. Мне бы очень хотелось, чтобы те солдаты и офицеры, которые сегодня пришли на нашу землю, увидели это. Позвонили и рассказали родным и близким. Посмотрели, что они делают и в кого они превратились сегодня – в оккупантов.

То, чем они так долго гордились – наследием Великой отечественной войны, Второй мировой войны – это все перечеркнуто. Никогда советские солдаты не были захватчиками. Их позиция была в том, что они ведут освобождение – освободили Европу от фашизма.

А что же вы сейчас делаете? Убиваете наших людей, рушите наши города и инфраструктуру. Кто потом будет это восстанавливать? Где на это деньги взять? Вы там у себя разберитесь сначала. То, что вы отстроили Москву и Санкт-Петербург – это не значит, что вы отстроили всю Россию. Отъедьте на 100 километров вглубь и посмотрите, что там творится. И вы хотите сказать, что вы нам счастье принесете?

– Многим мэрам и главам громад оккупанты предлагали и предлагают сдать их города. Поступали ли вам такие предложения – сдать Одессу, не сопротивляться, сотрудничать?

– Мне не предлагали и не будут предлагать, потому что хорошо меня знают. Для меня нет слова сепаратизм. Для меня есть слово предательство. Я никогда не предам свою маму. Я никогда не предам свой город. И никогда не предам тех людей, которые за меня голосовали, которые меня выдвигали. Я рекордсмен Одессы по избранию мэром города. Ни один мэр Одессы не избирался три раза подряд. Это колоссальное доверие, понимаете? И я не имею права ее подвести.

В 2019 году ко мне поступило предложение войти в имиджевую пятерку партии "Оппозиционная платформа - За життя" во время выборов в Верховную раду. Тогда я абсолютно прямо ответил отказом. У меня уже на то время была созданная одесская партия ("Доверяй делам", – ред.). Это первая одесская партия, созданная мэром. И которая на протяжении восьми лет пользуется огромным доверием одесситов.

В Одессе делают запасы продуктов, медикаментов и топлива (фото: Facebook)

– Ваше личное мнение: каким может быть путь прекращения этой войны? Ее возможно завершить достижением каких-то компромиссов в переговорном процессе или нужно двигаться к победе на поле боя, то есть военным путем?

– Мне бы хотелось, чтобы мировое сообщество, Европа посмотрели немного под другим углом на происходящее. Я абсолютно согласен с нашим президентом Владимиром Зеленским в том, что сегодня Украина находится на передовой. Мы сегодня стоим на передовой коллективной безопасности в Европе.

И здесь вопрос не только в цене на газ и энергоносители. Вопрос в том, что нет никакой коллективной безопасности. Тот, у кого больше танков, самолетов и ракет, может сегодня диктовать свои условия и создавать устройство Европейского союза в том числе.

И конечно же, первый, самый безопасный способ – это дипломатическое воздействие, всеобщая оценка, возможно, даже углубление нынешних санкций, которые сегодня вроде бы работают, но вроде бы и не работают. Потому что люди на Западе волнуются, что у них цены на бензин повысились. Но когда в города прилетают ракеты, тогда уже становится не до бензина и цен на газ.

Что касается военного пути – да, я считаю, что сегодня Вооруженные силы Украины показали, насколько они мощные. Мы показали всему миру, что наше молодое государство за 30 лет сумело достичь очень многого. Может быть, нам сегодня не хватает танков, самолетов и ракет. Но то, что мы превосходим по духу всех – это уже, я уверен, признал весь мир.

С каждым днем люди узнают больше правды об этой войне, с каждым днем дают оценку. Приведу пример. Каждое утро и вечер я разговариваю со своей мамой. Она меня спрашивает: "Сыночек, как это может быть? Как это русские могли напасть на украинцев? Может, я чего-то не знаю?" Я говорю: "Мам, ты все знаешь. С ума они сошли просто".

Поэтому мы должны сражаться за каждый город и каждую улицу. Думаю, что те солдаты тоже поставлены в сложное положение. Я окончил военное училище, у меня военное образование, офицер. И я не представляю себе того лейтенанта, капитана, командира, сержанта, которому дают цель и он знает, что он стреляет по мирному городу, по жилому кварталу.

Я не могу себе представить, чем их там опоили, какой информацией снабдили, что они поступают таким образом. У меня все же остается большая надежда на то, что у них что-то перевернется в сознании. Не может же вся нация превратиться в убийц? Если один сошел с ума, то не могут же сойти все. Я верующий человек, каждое утро читаю молитву и прошу Богородицу вразумить этих людей, открыть им глаза.

Памятник Дюку де Ришелье в Одессе во время войны (фото: GettyImages)

– Недавно в городе укрепляли памятник Дюку де Ришелье. Есть ли у вас сейчас план мер по сохранению других достопримечательностей города?

– Дюк де Ришелье известный во всем мире наш городской символ. Еще есть памятники, которые мы сегодня бережно закрыли мешками с песком. Мы надеемся, что центральную часть города примут в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Мы проводили для этого работу.

Я уже обратился и планирую завтра (интервью записывали 24 марта, – ред.) еще раз публично обратиться ко всем, от кого это зависит, чтобы по возможности рассмотрели этот вопрос как можно скорее. И чтобы ту территорию в центре Одессы, которую мы обозначили, с памятниками архитектуры приняли во Всемирный список ЮНЕСКО для того, чтобы дополнительно защитить охранной грамотой наш город и наши памятники.