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Генконсульство России во Львове тоже прекратило запись на прием

Автор: Илона Свиридова

Генеральное консульство Российской Федерации во Львове тоже прекратило запись на прием граждан. При этом выдача справок будет проводиться только по понедельникам с 14:00 до 17:00.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт российского дипломатического учреждения.

"В связи со сложной эпидемиологической обстановкой, а также временной оптимизацией штата Генерального консульства Российской Федерации во Львове, предпринятой по аналогии с действиями ряда западных стран, запись на прием приостановлена", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Москва оптимизирует штаты своих заграничных учреждений в Украине из-за опасений провокаций.

И уже сегодня стало известно, что генеральные консульства России РФ в Одессе и Харькове приостановили запись на прием граждан.

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