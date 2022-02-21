RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Генконсульство Росії у Львові теж припинило запис на прийом

Автор: Ілона Свиридова

Генеральне консульство Російської Федерації у Львові теж припинило запис на прийом громадян. При цьому видача довідок буде проводитися тільки по понеділках з 14:00 до 17:00.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт російської дипломатичної установи.

"У зв'язку зі складною епідеміологічною обстановкою, а також тимчасовою оптимізацією штату Генерального консульства Російської Федерації у Львові, зробленою за аналогією з діями ряду західних країн, запис на прийом призупинено", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше офіційний представник Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова заявила, що Москва оптимізує штати своїх закордонних установ в Україні через побоювання провокацій.

І вже сьогодні стало відомо, що генеральні консульства Росії РФ в Одесі та Харкові призупинили запис на прийом громадян.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяЛьвів