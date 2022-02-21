Генконсульство России во Львове тоже прекратило запись на прием

Генеральное консульство Российской Федерации во Львове тоже прекратило запись на прием граждан. При этом выдача справок будет проводиться только по понедельникам с 14:00 до 17:00.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт российского дипломатического учреждения.

"В связи со сложной эпидемиологической обстановкой, а также временной оптимизацией штата Генерального консульства Российской Федерации во Львове, предпринятой по аналогии с действиями ряда западных стран, запись на прием приостановлена", - говорится в сообщении.