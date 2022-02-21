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Генконсульство Росії у Львові теж припинило запис на прийом

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Львів, Понеділок 21 лютого 2022 19:04
Генконсульство Росії у Львові теж припинило запис на прийом Фото: генконсульство Росії у Львові (lvov.mid.ru)
Автор: Ілона Свиридова

Генеральне консульство Російської Федерації у Львові теж припинило запис на прийом громадян. При цьому видача довідок буде проводитися тільки по понеділках з 14:00 до 17:00.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт російської дипломатичної установи.

"У зв'язку зі складною епідеміологічною обстановкою, а також тимчасовою оптимізацією штату Генерального консульства Російської Федерації у Львові, зробленою за аналогією з діями ряду західних країн, запис на прийом призупинено", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше офіційний представник Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова заявила, що Москва оптимізує штати своїх закордонних установ в Україні через побоювання провокацій.

І вже сьогодні стало відомо, що генеральні консульства Росії РФ в Одесі та Харкові призупинили запис на прийом громадян.

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