Генконсульство Беларуси в Нью-Йорке закрывают по требованию США

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление белорусской дипмиссии .

"Сообщаем, что по требованию американской стороны генеральное консульство Республики Беларусь в городе Нью-Йорке прекратит свою работу 21 октября 2021 года", - говорится в сообщении.

В дипмиссии отметили, что состоящие на учете в генконсульстве с 1 ноября будут переведены на учет в посольство Беларуси в США. Там также предупредили, что с 15 октября доступ в офис консульства будет невозможен.