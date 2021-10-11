Генконсульство Білорусі в Нью-Йорку закривають на вимогу США

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву білоруської дипмісії .

"Повідомляємо, що на вимогу американської сторони генеральне консульство Республіки Білорусь в місті Нью-Йорку припинить свою роботу 21 жовтня 2021 року", - йдеться в повідомленні.

У дипмісії відзначили, що перебувають на обліку в Генконсульстві з 1 листопада будуть переведені на облік в посольство Білорусі в США. Там також попередили, що з 15 Жовтня доступ в офіс консульства буде неможливий.