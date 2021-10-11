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Генконсульство Беларуси в Нью-Йорке закрывают по требованию США

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Нью-Йорк, Понедельник 11 октября 2021 19:54
Генконсульство Беларуси в Нью-Йорке закрывают по требованию США Фото: генконсульство Беларуси в Нью-Йорке прекратит работу (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Генеральное консульство Беларуси в Нью-Йорке с 21 октября прекратит работу. Такое требование выдвинули власти США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление белорусской дипмиссии.

"Сообщаем, что по требованию американской стороны генеральное консульство Республики Беларусь в городе Нью-Йорке прекратит свою работу 21 октября 2021 года", - говорится в сообщении.

В дипмиссии отметили, что состоящие на учете в генконсульстве с 1 ноября будут переведены на учет в посольство Беларуси в США. Там также предупредили, что с 15 октября доступ в офис консульства будет невозможен.

Напомним, в конце августа США сократили дипмиссию в Беларуси, американские дипломаты покинули страну по требованию властей.

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