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Генконсульство Білорусі в Нью-Йорку закривають на вимогу США

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Нью-Йорк, Понеділок 11 жовтня 2021 19:54
Генконсульство Білорусі в Нью-Йорку закривають на вимогу США Фото: генконсульство Білорусі в Нью-Йорку припинить роботу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Генеральне консульство Білорусі в Нью-Йорку з 21 жовтня припинить роботу. Таку вимогу висунула влада США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву білоруської дипмісії.

"Повідомляємо, що на вимогу американської сторони генеральне консульство Республіки Білорусь в місті Нью-Йорку припинить свою роботу 21 жовтня 2021 року", - йдеться в повідомленні.

У дипмісії відзначили, що перебувають на обліку в Генконсульстві з 1 листопада будуть переведені на облік в посольство Білорусі в США. Там також попередили, що з 15 Жовтня доступ в офіс консульства буде неможливий.

Нагадаємо, в кінці серпня США скоротили дипмісію в Білорусі, американські дипломати покинули країну на вимогу влади.

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