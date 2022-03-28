В Геническе оккупанты похитили депутата "Слуги народа": был в списке "интересных лиц"

Отмечается, что около 10 часов Коновалов с женой двигались на авто в направлении Геническа, однако оккупанты на посту его остановили для "проверки документов".

В частности, военные имели при себе "списки интересных людей", среди которых и Коновалов.

Сейчас связи с похищенным нет. Сообщается, что жена осталась на месте, ее не трогали.

Также есть информация о возможном похищении главы Голой Пристани Александра Бабича и главы Каланчака Светланы Фоминой.