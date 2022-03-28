UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Геническе оккупанты похитили депутата "Слуги народа": был в списке "интересных лиц"

Оккупанты в Геническе похитили депутата (GettyImages)
Автор: Татьяна Самарук

В Геническе российские оккупанты 28 марта похитили депутата Генического совета от партии "Слуга народа" Алексея Коновалова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на первого заместителя председателя Херсонского областного совета Юрия Соболевского.

Отмечается, что около 10 часов Коновалов с женой двигались на авто в направлении Геническа, однако оккупанты на посту его остановили для "проверки документов".

В частности, военные имели при себе "списки интересных людей", среди которых и Коновалов.

Сейчас связи с похищенным нет. Сообщается, что жена осталась на месте, ее не трогали.

Также есть информация о возможном похищении главы Голой Пристани Александра Бабича и главы Каланчака Светланы Фоминой.

Ранее мы сообщали, что российские военные захватили в плен служителя церкви в Киевской области.

Также мы писали, что украинские военные взяли в плен четырех боевиков "ЛДНР".

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
Геническ