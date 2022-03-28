У Генічеську окупанти викрали депутата "Слуги народу": був у списку "цікавих осіб"

Зазначається, що близько 10 години Коновалов із дружиною рухалися на авто у напрямку Генічеська, однак на посту окупанти його зупинили для "перевірки документів".

Зокрема, військові мали при собі "списки цікавих людей", серед яких і Коновалов.

Наразі зв’язку із викраденим немає. Повідомляється, що дружина лишилася на місці, її не чіпали.

Також є інформація щодо можливого викрадення голови Голої Пристані Олександра Бабіча та голови Каланчака Світлани Фоміної.