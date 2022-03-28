RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Генічеську окупанти викрали депутата "Слуги народу": був у списку "цікавих осіб"

Окупнати у Генічеську викрали депутата (GettyImages)
Автор: Тетяна Самарук

У Генічеську російські окупанти 28 березня викрали депутата Генічеської ради від партії "Слуга Народу" Олексія Коновалова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на першого заступника голови Херсонської обласної ради Юрія Соболевського.

Зазначається, що близько 10 години Коновалов із дружиною рухалися на авто у напрямку Генічеська, однак на посту окупанти його зупинили для "перевірки документів".

Зокрема, військові мали при собі "списки цікавих людей", серед яких і Коновалов.

Наразі зв’язку із викраденим немає. Повідомляється, що дружина лишилася на місці, її не чіпали.

Також є інформація щодо можливого викрадення голови Голої Пристані Олександра Бабіча та голови Каланчака Світлани Фоміної.

Раніше ми повідомляли, що російські військові захопили у полон служителя церкви у Київській області.

Також ми писали, що українські військові взяли в полон чотирьох бойовиків "ЛДНР".

Всі оперативні і тільки перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
Геническ