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Генерації не вистачатиме: де в Україні можливі відключення електроенергії цього літа

Фото: Відключення електроенергії в Україні можливі і влітку (Getty Images)
Автор: Юрій Дощатов, Олександр Білоус

Дефіцит електроенергії в Україні зберігатиметься через значні пошкодження після останніх російських ударів. Це з великою ймовірністю може призвести до відключень і в літній період.

Відключення можуть бути з травня до серпня, причому не тільки в тих регіонах, де вони були останні два тижні.

"Не виключено з травня застосування обмежень споживання електроенергії не лише у проблемних регіонах, які є на сьогодні", - сказав співрозмовник, знайомий з підготовкою антикризових заходів в енергетиці.

Влітку генерації не вистачатиме, оскільки атомні блоки потрібно буде виводити в ремонт, а залишку теплової генерації для заміщення потужностей не вистачить.

"Але це півбіди. Головне - використати цей час, щоб підготуватися до зимового періоду, який буде критичнішим", - сказав співрозмовник.

Відновлення енергетики

Як повідомляло РБК-Україна, Україна найближчим часом запропонує міжнародним партнерам, зокрема країнам G7 участь у двох планах, які пропонується реалізовувати паралельно.

План "А" стосуватиметься відновлення пошкоджених енергооб'єктів. Цей план буде пов'язаний із посиленням ППО в Україні.

План "Б" полягає у будівництві малопотужних електростанцій будь-якого типу - не лише газотурбінних установок.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що після масованих ударів Росії по українській енергетиці постало завдання мінімізації ризиків та забезпечення надійності енергопостачання. Плануються ремонти, децентралізація генерації та посилення ППО.

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Відключеня світлаенергетики