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Генерации будет не хватать: где в Украине возможны отключения электроэнергии этим летом

Фото: Отключения электроэнергии в Украине возможны и летом (Getty Images)
Автор: Юрий Дощатов, Александр Белоус

Дефицит электроэнергии в Украине будет сохраняться из-за больших повреждений после последних российских ударов. Это с большой долей вероятности может привести к отключениям и в летний период.

Отключения могут быть с мая по август, причем не только в тех регионах, где они были в последние две недели.

"Не исключено с мая применение ограничений потребления электроэнергии не только в проблемных регионах, которые есть на сегодняшний день", - сказал изданию собеседник, знакомый с подготовкой антикризисных мер в энергетике.

Летом генерации будет не хватать, поскольку атомные блоки нужно будет выводить в ремонт, а остатка тепловой генерации для замещения мощностей не хватит.

"Но это полбеды. Главное - использовать это время, чтобы подготовится к зимнему периоду, который будет более критичным", - сказал собеседник.

Восстановление энергетики

Как сообщало РБК-Украина, Украина в ближайшее время предложит международным партнерам, в частности, странам G7 участие в двух планах, которые предлагается реализовывать параллельно.

План "А" будет касаться восстановления поврежденных энергообъектов. Этот план будет связан с усилением ПВО в Украине.

План "Б" заключается в строительстве маломощных электростанций любого типа - не только газотурбинных установок. 

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что после массированных ударов России по украинской энергетике встала задача минимизации рисков и обеспечения надежности энергопоставок. Планируются ремонты, децентрализация генерации и усиление ПВО.

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