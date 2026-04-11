Генератори замість імпорту: експерт назвала причину переплат за електроенергію

Адміністративно занижені прайс-кепи на ринку електроенергії обмежують імпорт і посилюють дефіцит потужності в енергосистемі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву членкині Наглядової ради аналітичного центру We Build Ukraine Вікторії Войціцької.

За її словами, попри наявність попиту і технічних можливостей імпорту, рішення Регулятора фактично заблокувало доступ до європейського ресурсу.

"НКРЕКП встановив граничні ціни на такому рівні, який не відповідає дійсності, якщо порівнювати з цінами на європейських ринках", - зазначила вона.

Войціцька наголосила, що в умовах дефіциту Україна критично залежить від імпорту електроенергії, однак через занижені прайс-кепи цей ресурс стає економічно недоступним.

"Ми маємо ситуацію, коли є попит і готовність платити ринкову ціну, але імпорт неможливий, бо гранична ціна нижча за ринкову в ЄС", - пояснила вона.

У результаті, за її словами, бізнес і споживачі змушені переходити на дорожчі альтернативи, зокрема дизельні генератори.

"Ми переплачуємо в кілька разів, коли змушені використовувати дизельні генератори замість імпортної електроенергії", - підкреслила Войціцька.

Вона також висловила сподівання, що Нацкомісія перегляне підхід до прайс-кепів, щоб відновити можливості імпорту та забезпечити стабільне електропостачання для споживачів і бізнесу.