Генератори замість імпорту: експерт назвала причину переплат за електроенергію
Адміністративно занижені прайс-кепи на ринку електроенергії обмежують імпорт і посилюють дефіцит потужності в енергосистемі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву членкині Наглядової ради аналітичного центру We Build Ukraine Вікторії Войціцької.
За її словами, попри наявність попиту і технічних можливостей імпорту, рішення Регулятора фактично заблокувало доступ до європейського ресурсу.
"НКРЕКП встановив граничні ціни на такому рівні, який не відповідає дійсності, якщо порівнювати з цінами на європейських ринках", - зазначила вона.
Войціцька наголосила, що в умовах дефіциту Україна критично залежить від імпорту електроенергії, однак через занижені прайс-кепи цей ресурс стає економічно недоступним.
"Ми маємо ситуацію, коли є попит і готовність платити ринкову ціну, але імпорт неможливий, бо гранична ціна нижча за ринкову в ЄС", - пояснила вона.
У результаті, за її словами, бізнес і споживачі змушені переходити на дорожчі альтернативи, зокрема дизельні генератори.
"Ми переплачуємо в кілька разів, коли змушені використовувати дизельні генератори замість імпортної електроенергії", - підкреслила Войціцька.
Вона також висловила сподівання, що Нацкомісія перегляне підхід до прайс-кепів, щоб відновити можливості імпорту та забезпечити стабільне електропостачання для споживачів і бізнесу.
Нагадаємо, НКРЕКП підвищила прайс-кепи (граничні ціни) на короткострокових сегментах ринку у січні 2026. Але рішення Регулятора про підвищення прайс-кепів було тимчасовим і діяло до кінця березня.
За словами галузевих аналітиків, цей крок дозволив розширити імпортні перетини та збільшити імпорт електроенергії з Європи у період дефіциту через пошкодження енергетичної інфраструктури внаслідок обстрілів РФ. Проте січневе
Зокрема, голова правління НЕК "Укренерго" Віталій Зайченко також висловився проти зниження прайс-кепів. За його словами, такі зміни створюють невизначеність для інвесторів і стримують розвиток генерації в Україні.