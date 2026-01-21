ua en ru
Кабмін виділив 2,56 млрд гривень на закупівлю потужних генераторів

Україна, Середа 21 січня 2026 13:57

Кабмін виділив 2,56 млрд гривень на закупівлю потужних генераторів Ілюстративне фото: Кабмін виділив 2,5 млрд грн на генератори (Getty Images)
Автор: Яна Коваль

Через складну ситуацію в енергетиці, Україна закупить генератори для семи областей. За потреби, обладнання перенаправлять й в інші регіони країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністерку Юлію Свириденко.

Уряд ухвалив розпорядження про розподіл 2,56 млрд грн з резервного фонду держбюджету на закупівлю обладнання мобільної розподіленої генерації - для виробництва тепла й електроенергії там, де це зараз потрібно найбільше.

За словами Свириденко, на ці кошти будуть придбані генератори великої потужності для Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Одеської, Сумської, Харківської та Чернігівської областей. Це обладнання можна переспрямовувати на інші регіони, де є гостра потреба.

"Закупівлі проводитимуться за спрощеними процедурами без затягування термінів. Окремо визначили відповідального замовника та встановлено чіткий порядок використання генерації - для об’єктів теплопостачання, водопостачання та водовідведення", - зазначила прем'єр-міністерка.

Свириденко зазначила, що в умовах постійних російських ударів по енергетичній інфраструктурі Україні потрібні не лише великі енергооб’єкти, а й менші установки розподіленої генерації - незалежні від роботи централізованих мереж.

Нагадаємо, від осені 2025 року Росія регулярно атакує енергетичну інфраструктуру України, спричиняючи блекаути в містах. Ситуація зі світлом та опаленням є критичною, та завдяки міжнародним партнерам, допомога надійде найближчим часом.

Зокрема, Азербайджан, Словаччина та Чехія підготували вантажі, що містять генератори, трансформатори, кабелі та медичне обладнання. Крім того, Ірландія має перерахувати 25 млн євро до Фонду підтримки енергетики України для відновлення пошкодженої інфраструктури.

