Генератор стоїть на вулиці: рятувальники розповіли, що робити під час дощу

"Найголовніше правило - ні в якому разі не вносити генератор у приміщення: на балкон, у під’їзд, магазин чи кав’ярню. Адже під час роботи виділяються токсичні речовини, від яких можна отруїтися", - розповіли у ДСНС.

Рятувальники наголошують, що генератор має завжди залишатися на вулиці, але ви можете подбати про спеціальний навіс, який захистить прилад від опадів. Але важливо врахувати наступне:

Заховавши генератор під накриття, до нього має бути доступ чистого прохолодного повітря.

Якщо ви заховали генератор у спеціальний контейнер, потрібно передбачати систему виведення вихлопних газів.

Генератор не повинен перегріватись.

Відключення світла в Україні: важливі моменти

В Україні останні місяці спостерігається важка ситуація в енергосистемі. Вона пов'язана із шістьма масивованими атаками по Україні, які влаштувала РФ, починаючи з 22 березня. Одна з останніх атак сталася вже у червні.

Зокрема, українці вже підлаштувалися під графіки світла. Але фахівці радять піти далі і купувати лише ті продукти, які можна довше зберегти в умовах без світла. Зокрема, раніше РБК-Україна зібрало список продуктів, які довго можуть зберігатися без холодильника, а дієтолог склала приклад меню.