RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Генератор стоит на улице: спасатели рассказали, что делать во время дождя

Фото: каких правил стоит придерживаться, пряча генератор от дождя (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Для того, чтобы генератор не смочил дождь, можно сделать специальный навес. При этом обязательно следует придерживаться нескольких важных правил.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.

"Самое главное правило - ни в коем случае не вносить генератор в помещение: на балкон, в подъезд, магазин или кофейню. Ведь во время работы выделяются токсичные вещества, от которых можно отравиться", - рассказали в ГСЧС.

Спасатели отмечают, что генератор должен всегда оставаться на улице, но вы можете позаботиться о специальном навесе, который защитит прибор от осадков. Но важно учесть следующее:

  • Спрятав генератор под накрытие, к нему должен быть доступ чистого прохладного воздуха.
  • Если вы спрятали генератор в специальный контейнер, необходимо предусмотреть систему вывода выхлопных газов.
  • Генератор не должен перегреваться.

Отключения света в Украине: важные моменты

В Украине в последние месяцы наблюдается тяжелая ситуация в энергосистеме. Она связана с шестью массиованными атаками по Украине, которые устроила РФ, начиная с 22 марта. Одна из последних атак произошла уже в июне.

В частности, украинцы уже подстроились под графики света. Но специалисты советуют пойти дальше и покупать только те продукты, которые можно подольше сохранить в условиях без света. В частности, ранее РБК-Украина собрало список продуктов, которые долго могут храниться без холодильника, а диетолог составила пример меню.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГСЧСгенераторОтключение света