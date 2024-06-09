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Генератор стоит на улице: спасатели рассказали, что делать во время дождя

Украина, Воскресенье 09 июня 2024 13:41
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Генератор стоит на улице: спасатели рассказали, что делать во время дождя Фото: каких правил стоит придерживаться, пряча генератор от дождя (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Для того, чтобы генератор не смочил дождь, можно сделать специальный навес. При этом обязательно следует придерживаться нескольких важных правил.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.

"Самое главное правило - ни в коем случае не вносить генератор в помещение: на балкон, в подъезд, магазин или кофейню. Ведь во время работы выделяются токсичные вещества, от которых можно отравиться", - рассказали в ГСЧС.

Спасатели отмечают, что генератор должен всегда оставаться на улице, но вы можете позаботиться о специальном навесе, который защитит прибор от осадков. Но важно учесть следующее:

  • Спрятав генератор под накрытие, к нему должен быть доступ чистого прохладного воздуха.
  • Если вы спрятали генератор в специальный контейнер, необходимо предусмотреть систему вывода выхлопных газов.
  • Генератор не должен перегреваться.

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ГСЧС генератор Отключение света
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