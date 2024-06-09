Генератор стоит на улице: спасатели рассказали, что делать во время дождя

Для того, чтобы генератор не смочил дождь, можно сделать специальный навес. При этом обязательно следует придерживаться нескольких важных правил.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины .

"Самое главное правило - ни в коем случае не вносить генератор в помещение: на балкон, в подъезд, магазин или кофейню. Ведь во время работы выделяются токсичные вещества, от которых можно отравиться", - рассказали в ГСЧС.

Спасатели отмечают, что генератор должен всегда оставаться на улице, но вы можете позаботиться о специальном навесе, который защитит прибор от осадков. Но важно учесть следующее:

Спрятав генератор под накрытие, к нему должен быть доступ чистого прохладного воздуха.

Если вы спрятали генератор в специальный контейнер, необходимо предусмотреть систему вывода выхлопных газов.

Генератор не должен перегреваться.

Отключения света в Украине: важные моменты

В Украине в последние месяцы наблюдается тяжелая ситуация в энергосистеме. Она связана с шестью массиованными атаками по Украине, которые устроила РФ, начиная с 22 марта. Одна из последних атак произошла уже в июне.

В частности, украинцы уже подстроились под графики света. Но специалисты советуют пойти дальше и покупать только те продукты, которые можно подольше сохранить в условиях без света. В частности, ранее РБК-Украина собрало список продуктов, которые долго могут храниться без холодильника, а диетолог составила пример меню.