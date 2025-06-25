Генеральний прокурор України призначив трьох заступників: подробиці

Зазначається, що Рада прокурорів України на засіданні прийняла рішення про надання рекомендацій на призначення на посади заступників Генерального прокурора Максима Крима, Марію Вдовиченко та Андрія Лещенка.

Генеральний прокурор погодився з цим рішенням та 24 червня 2025 року підписав накази про їх призначення на посади заступників Генерального прокурора. За кожним із заступників закріплений певний напрям роботи в органах прокуратури, за який вони відповідатимуть.

Повідомляється, що до нового призначення Максим Крим обіймав посаду керівника Київської обласної прокуратури, Марія Вдовиченко – виконувала обов’язки керівника Київської міської прокуратури, а Андрій Лещенко працював на керівній посаді в Департаменті протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту Офісу Генерального прокурора.

Сьогодні, 25 червня, заступники Генерального прокурора приступили до виконання своїх обов’язків.