Генеральный прокурор Украины назначил трех заместителей: подробности

Новоназначенный генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко подписал приказы о назначении трех заместителей, которые будут отвечать за разные направления.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса Генерального прокурора.
Отмечается, что Совет прокуроров Украины на заседании принял решение о предоставлении рекомендаций на назначение на должности заместителей Генерального прокурора Максима Крыма, Марию Вдовиченко и Андрея Лещенко.
Генеральный прокурор согласился с этим решением и 24 июня 2025 года подписал приказы об их назначении на должности заместителей Генерального прокурора. За каждым из заместителей закреплено определенное направление работы в органах прокуратуры, за которое они будут отвечать.
Сообщается, что до нового назначения Максим Крым занимал должность руководителя Киевской областной прокуратуры, Мария Вдовиченко - исполняла обязанности руководителя Киевской городской прокуратуры, а Андрей Лещенко работал на руководящей должности в Департаменте противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта Офиса Генерального прокурора.
Сегодня, 25 июня, заместители Генерального прокурора приступили к исполнению своих обязанностей.
Отметим, что 16 июня президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду представление о назначении Руслана Кравченко на должность генерального прокурора.
На следующий день, 17 июня, Верховная Рада поддержала назначение Руслана Кравченко генеральным прокурором Украины. "За" проголосовали 273 народных депутата. При этом 5 народных избранников проголосовали против, 23 - воздержались, а 20 - не голосовали.
Впоследствии, 21 июня, Зеленский подписал приказ о назначении Руслана Кравченко генеральным прокурором Украины.
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