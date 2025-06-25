Генеральный прокурор Украины назначил трех заместителей: подробности

Отмечается, что Совет прокуроров Украины на заседании принял решение о предоставлении рекомендаций на назначение на должности заместителей Генерального прокурора Максима Крыма, Марию Вдовиченко и Андрея Лещенко.

Генеральный прокурор согласился с этим решением и 24 июня 2025 года подписал приказы об их назначении на должности заместителей Генерального прокурора. За каждым из заместителей закреплено определенное направление работы в органах прокуратуры, за которое они будут отвечать.

Сообщается, что до нового назначения Максим Крым занимал должность руководителя Киевской областной прокуратуры, Мария Вдовиченко - исполняла обязанности руководителя Киевской городской прокуратуры, а Андрей Лещенко работал на руководящей должности в Департаменте противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта Офиса Генерального прокурора.

Сегодня, 25 июня, заместители Генерального прокурора приступили к исполнению своих обязанностей.