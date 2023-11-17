Генерали без досвіду і не тільки. Bloomberg назвав головні проблеми армії Китаю

Видання проаналізувало готовність Національно-визвольна армія Китаю (НВАК) до гіпотетичного вторгнення у Тайвань у 2027 році.

Зазначається, що китайський лідер Сі Цзіньпін наполегливо працю над посиленням військ. За оцінками Пентагону, Китай має понад 2,1 млн активних військових, тобто армія є найчисленнішою у світі.

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Уроки України та "хвороба миру"

Bloomberg наголошує, що Китай уважно стежить за подіями в Україні. Китайські аналітики наголошують, що війна в Україні показала проблеми Росії у координації та інтегрованими повітряно-наземними операціями. За даними видання, Сі Цзіньпін зрозумів, що "складні військові операції важчі, ніж здаються".

Попри те, що Китай регулярно проводить військові навчання і навіть залучає цивільні засоби, найголовнішою проблемою залишається відсутність бойового досвіду. Національно-визвольна армія Китаю не брала участі у серйозних бойових діях з 1979 році, тобто після закінчення війни проти В'єтнаму. Тому Китай практично немає генералів, які мають хоч якийсь бойовий досвід.

Сі Цзіньпін та його генерали називають цей брак досвіду "хворобою миру" Китаю.

"У Китаю не було досвіду війни, їх (військових, - ред.) треба перевірити, перш ніж здійснювати щось на кшталт повномасштабного вторгнення у Тайвань", - сказав Лі Сяобін, директор Інституту Західної частини Тихого океану в Університеті Центральної Оклахоми, який раніше служив у НВАК.

Взагалі не армія

Bloomberg пише, що китайські війська взагалі важко назвати традиційною армією. Технічно Національно-визвольна армія Китаю - це збройне крило Комуністичної партії.

Це означає, що китайська армія підпорядкована політичній верхівці, а, отже, не може ухвалювати швидкі рішення на місцях. Це особливо важливо в умовах бойових дій.

Експерти вважають, що одержимість контролем замість командування роблять армію Китаю не гнучкою.

Конфлікт Китаю та Тайваню

Нагадаємо, Китай розглядає Тайвань як сепаратистську провінцію, яка згодом знову опиниться під його контролем. Проте Тайвань вважає себе незалежною країною з окремою економікою та демократично обраними лідерами.

США своєю чергою надають допомогу Тайваню. На тлі цього загострився конфлікт між Вашингтоном та Пекіном.

Китайський лідер Сі Цзіньпін під час зустрічі з американським президентом Джо Байденом запевнив його, що Пекін найближчими роками не нападе на Тайвань. Але він наголосив, що сподівається на "мирне возз'єднання" Китаю з островом.