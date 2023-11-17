Генералы без опыта и не только. Bloomberg назвал главные проблемы армии Китая

Китай регулярно заявляет о "воссоединении" с Тайванем и намекает, что готов применить силу. Но у китайской армии есть ряд проблем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Издание проанализировало готовность Национально-освободительной армии Китая (НОАК) к гипотетическому вторжению в Тайвань в 2027 году.
Отмечается, что китайский лидер Си Цзиньпин упорно трудится над усилением войск. По оценкам Пентагона, Китай имеет более 2,1 млн активных военных, то есть армия является самой многочисленной в мире.
Также Пекин накопил
Уроки Украины и "болезнь мира"
Bloomberg отмечает, что Китай внимательно следит за происходящим в Украине. Китайские аналитики подчеркивают, что война в Украине показала проблемы России в координации и интегрированными воздушно-наземными операциями. По данным издания, Си Цзиньпин понял, что "сложные военные операции тяжелее, чем кажутся".
Несмотря на то, что Китай регулярно проводит военные учения и даже привлекает гражданские средства, главной проблемой остается отсутствие боевого опыта. Национально-освободительная армия Китая не участвовала в серьезных боевых действиях с 1979 года, то есть после окончания войны против Вьетнама. Поэтому Китай практически не имеет генералов, имеющих хоть какой-то боевой опыт.
Си Цзиньпин и его генералы называют эту нехватку опыта "болезнью мира" Китая.
"У Китая не было опыта войны, их (военных, - ред.) надо проверить, прежде чем совершать что-то вроде полномасштабного вторжения в Тайвань", - сказал Ли Сяобин, директор Института Западной части Тихого океана в Университете Центральной Оклахомы, ранее служивший в НОАК.
Вообще не армия
Bloomberg пишет, что китайские войска вообще сложно назвать традиционной армией. Технически Национально-освободительная армия Китая - это вооруженное крыло Коммунистической партии.
Это означает, что китайская армия подчиняется политической верхушке, а значит, не может принимать быстрые решения на местах. Это особенно важно в условиях боевых действий.
Эксперты считают, что одержимость контролем вместо командования делают армию Китая не гибкой.
Напомним, Китай рассматривает Тайвань как сепаратистскую провинцию, которая впоследствии снова окажется под его контролем. Тем не менее, Тайвань считает себя независимой страной с отдельной экономикой и демократически избранными лидерами.
США в свою очередь оказывают помощь Тайваню. На этом фоне обострился конфликт между Вашингтоном и Пекином.
Китайский лидер Си Цзиньпин во время встречи с американским президентом Джо Байденом заверил его, что Пекин в ближайшие годы не нападет на Тайвань. Но он подчеркнул, что надеется на "мирное воссоединение" Китая с островом.
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