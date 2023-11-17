Генералы без опыта и не только. Bloomberg назвал главные проблемы армии Китая

Издание проанализировало готовность Национально-освободительной армии Китая (НОАК) к гипотетическому вторжению в Тайвань в 2027 году.

Отмечается, что китайский лидер Си Цзиньпин упорно трудится над усилением войск. По оценкам Пентагона, Китай имеет более 2,1 млн активных военных, то есть армия является самой многочисленной в мире.

Также Пекин накопил

Уроки Украины и "болезнь мира"

Bloomberg отмечает, что Китай внимательно следит за происходящим в Украине. Китайские аналитики подчеркивают, что война в Украине показала проблемы России в координации и интегрированными воздушно-наземными операциями. По данным издания, Си Цзиньпин понял, что "сложные военные операции тяжелее, чем кажутся".

Несмотря на то, что Китай регулярно проводит военные учения и даже привлекает гражданские средства, главной проблемой остается отсутствие боевого опыта. Национально-освободительная армия Китая не участвовала в серьезных боевых действиях с 1979 года, то есть после окончания войны против Вьетнама. Поэтому Китай практически не имеет генералов, имеющих хоть какой-то боевой опыт.

Си Цзиньпин и его генералы называют эту нехватку опыта "болезнью мира" Китая.

"У Китая не было опыта войны, их (военных, - ред.) надо проверить, прежде чем совершать что-то вроде полномасштабного вторжения в Тайвань", - сказал Ли Сяобин, директор Института Западной части Тихого океана в Университете Центральной Оклахомы, ранее служивший в НОАК.

Вообще не армия

Bloomberg пишет, что китайские войска вообще сложно назвать традиционной армией. Технически Национально-освободительная армия Китая - это вооруженное крыло Коммунистической партии.

Это означает, что китайская армия подчиняется политической верхушке, а значит, не может принимать быстрые решения на местах. Это особенно важно в условиях боевых действий.

Эксперты считают, что одержимость контролем вместо командования делают армию Китая не гибкой.

Конфликт Китая и Тайваня

Напомним, Китай рассматривает Тайвань как сепаратистскую провинцию, которая впоследствии снова окажется под его контролем. Тем не менее, Тайвань считает себя независимой страной с отдельной экономикой и демократически избранными лидерами.

США в свою очередь оказывают помощь Тайваню. На этом фоне обострился конфликт между Вашингтоном и Пекином.

Китайский лидер Си Цзиньпин во время встречи с американским президентом Джо Байденом заверил его, что Пекин в ближайшие годы не нападет на Тайвань. Но он подчеркнул, что надеется на "мирное воссоединение" Китая с островом.