UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни

Не генерали. Axios дізнався, хто може увійти до кабінету Трампа з нацбезпеки

Фото: кандидат в президенти США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Після перемоги на виборах США Дональд Трамп хоче додати знайомих осіб у свою команду національної безпеки. Відомо що республіканець не планує лишати колишніх генералів.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Axios.

Варто зазначити, що сьогодні один з кандидатів Трампа на главу Пентагону відмовився від посади. Детальніше по це, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Водночас РБК-Україна повідомляло, які ще є претенденти на посаду нового міністра оборони США при Трампі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати АмерикиДональд ТрампВибори в США