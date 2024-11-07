Не генерали. Axios дізнався, хто може увійти до кабінету Трампа з нацбезпеки

Після перемоги на виборах США Дональд Трамп хоче додати знайомих осіб у свою команду національної безпеки. Відомо що республіканець не планує лишати колишніх генералів.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Axios.
Варто зазначити, що сьогодні один з кандидатів Трампа на главу Пентагону відмовився від посади. Детальніше по це, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.
Водночас РБК-Україна повідомляло, які ще є претенденти на посаду нового міністра оборони США при Трампі.
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