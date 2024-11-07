Не генералы. Axios узнал, кто может войти в кабинет Трампа по нацбезопасности

Стоит отметить, что сегодня один из кандидатов Трампа во главу Пентагона отказался от должности. Подробнее об этом, можно узнать в материале РБК-Украина.

В то же время РБК-Украина сообщало, какие еще есть претенденты на должность нового министра обороны США при Трампе.

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