Не генералы. Axios узнал, кто может войти в кабинет Трампа по нацбезопасности

После победы на выборах США Дональд Трамп хочет добавить знакомых в свою команду национальной безопасности. Известно, что республиканец не планирует оставлять бывших генералов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios.
Стоит отметить, что сегодня один из кандидатов Трампа во главу Пентагона отказался от должности. Подробнее об этом, можно узнать в материале РБК-Украина.
В то же время РБК-Украина сообщало, какие еще есть претенденты на должность нового министра обороны США при Трампе.
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