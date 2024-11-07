Не генерали. Axios дізнався, хто може увійти до кабінету Трампа з нацбезпеки

Після перемоги на виборах США Дональд Трамп хоче додати знайомих осіб у свою команду національної безпеки. Відомо що республіканець не планує лишати колишніх генералів.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Axios .

За словами видання, Трамп не хоче, щоб у його команді з національної безпеки були колишні генерали, а натомість він віддає перевагу бізнесменам і генеральним директорам.

Колишній високопоставлений чиновник адміністрації Трампа сказав, що важко передбачити, кого Трамп вирішить призначити.

Чиновник сказав, що найважливіше для Трампа те, що його нова команда національної безпеки має допомагати впроваджувати його політику, а не намагатись перешкоджати, як це робила його команда на початку першого терміну.

Зауважимо, що під час попереднього терміну Трампа Близькосхідним досьє в основному керував його старший радник і зять Джаред Кушнер, який розробив ізраїльсько-палестинський мирний план і вів переговори про підписання угод Авраама між Ізраїлем, ОАЕ, Бахрейном і Марокко, і Судан.

Водночас видання згадало ще кількох людей, які б могли повернутись разом із Трампом. Серед них: