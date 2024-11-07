Не генералы. Axios узнал, кто может войти в кабинет Трампа по нацбезопасности

После победы на выборах США Дональд Трамп хочет добавить знакомых в свою команду национальной безопасности. Известно, что республиканец не планирует оставлять бывших генералов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios .

По словам издания, Трамп не хочет, чтобы в его команде по национальной безопасности были бывшие генералы, вместо этого он предпочитает бизнесменов и генеральных директоров.

Бывший высокопоставленный чиновник администрации Трампа сказал, что трудно предсказать, кого Трамп решит назначить.

Чиновник сказал, что самое важное для Трампа то, что его новая команда национальной безопасности должна помогать внедрять его политику, а не пытаться препятствовать, как это делала его команда в начале первого срока.

Заметим, что во время предыдущего срока Трампа Ближневосточным досье в основном руководил его старший советник и зять Джаред Кушнер, который разработал израильско-палестинский мирный план и вел переговоры о подписании соглашений Авраама между Израилем, ОАЭ, Бахрейном и Марокко, и Суданом.

В то же время издание вспомнило еще несколько человек, которые могли бы вернуться вместе с Трампом. Среди них: