Не генералы. Axios узнал, кто может войти в кабинет Трампа по нацбезопасности
После победы на выборах США Дональд Трамп хочет добавить знакомых в свою команду национальной безопасности. Известно, что республиканец не планирует оставлять бывших генералов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios.
По словам издания, Трамп не хочет, чтобы в его команде по национальной безопасности были бывшие генералы, вместо этого он предпочитает бизнесменов и генеральных директоров.
Бывший высокопоставленный чиновник администрации Трампа сказал, что трудно предсказать, кого Трамп решит назначить.
Чиновник сказал, что самое важное для Трампа то, что его новая команда национальной безопасности должна помогать внедрять его политику, а не пытаться препятствовать, как это делала его команда в начале первого срока.
Заметим, что во время предыдущего срока Трампа Ближневосточным досье в основном руководил его старший советник и зять Джаред Кушнер, который разработал израильско-палестинский мирный план и вел переговоры о подписании соглашений Авраама между Израилем, ОАЭ, Бахрейном и Марокко, и Суданом.
В то же время издание вспомнило еще несколько человек, которые могли бы вернуться вместе с Трампом. Среди них:
- Ави Берковиц, работавший с Кушнером над израильско-палестинским мирным планом и над соглашениями Авраама;
- Дэвид Фридман, занимавший должность посла США в Израиле во время первой администрации Трампа;
- Бывший посланник Трампа Джейсон Гринблатт и глава штаба Фридмана Арье Лайтстоуна также могут вернуться, чтобы работать на Ближнем Востоке.
Стоит отметить, что сегодня один из кандидатов Трампа во главу Пентагона отказался от должности. Подробнее об этом, можно узнать в материале РБК-Украина.
В то же время РБК-Украина сообщало, какие еще есть претенденты на должность нового министра обороны США при Трампе.
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