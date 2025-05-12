Генерала Гаврилюка виключили зі складу Ставки: Зеленський підписав указ

Генерал-лейтенанта Івана Гаврилюка вивели зі складу Ставки верховного головнокомандувача України. Відповідний указ був підписаний президентом Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтернет-представництво президента.

Ввечері 12 травня був оприлюднений указ глави держави №304/2025 "Про зміни у складі Ставки Верховного Головнокомандувача". В документі йдеться про рішення вивести Гаврилюка зі складу Ставки.

Також вказується, що така постанова Зеленського була прийнята "відповідно до статті 8 Закону України "Про оборону України", на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України".

Також зазначається, що даний указ набирає чинності з дня його опублікування (12 травня).

Звільнення Гаврилюка з Міноборони

Нагадаємо, 18 квітня стало відомо, що Кабінет міністрів звільнив генерала Івана Гаврилюка з посади першого заступника міністра оборони. Дану посаду він обіймав майже рік.

Офіційно про причини відставники Гаврилюка не повідомляються, між тим в мережі писали, що генерал начебто пішов з посади за власним бажанням.

Глава Міноборони Рустем Умєров зазначив, що Гаврилюк залишається частиною команди оборонного відомства.