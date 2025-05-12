Генерала Гаврилюка виключили зі складу Ставки: Зеленський підписав указ
Генерал-лейтенанта Івана Гаврилюка вивели зі складу Ставки верховного головнокомандувача України. Відповідний указ був підписаний президентом Володимиром Зеленським.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтернет-представництво президента.
Ввечері 12 травня був оприлюднений указ глави держави №304/2025 "Про зміни у складі Ставки Верховного Головнокомандувача". В документі йдеться про рішення вивести Гаврилюка зі складу Ставки.
Також вказується, що така постанова Зеленського була прийнята "відповідно до статті 8 Закону України "Про оборону України", на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України".
Також зазначається, що даний указ набирає чинності з дня його опублікування (12 травня).
Звільнення Гаврилюка з Міноборони
Нагадаємо, 18 квітня стало відомо, що Кабінет міністрів звільнив генерала Івана Гаврилюка з посади першого заступника міністра оборони. Дану посаду він обіймав майже рік.
Офіційно про причини відставники Гаврилюка не повідомляються, між тим в мережі писали, що генерал начебто пішов з посади за власним бажанням.
Глава Міноборони Рустем Умєров зазначив, що Гаврилюк залишається частиною команди оборонного відомства.
Що відомо про генерала Гаврилюка
Іван Гаврилюк народився 19 квітня 1971 року ув селищі міського типу Іванопіль Житомирської області. Закінчив Сумське вище артилерійське командне училище, Національну академію оборони України та Національний університет оборони.
Гаврилюк у період з 1992 по 2008 роки пройшов шлях від командира взводу батальйону охорони до заступника начальника штабу відділу ракетних військ і артилерії управління армійського корпусу. Обіймав керівні посади у різних родах військ, зокрема у тилових та логістиці.
У 2020 році Гаврилюк звільнився в запас, і був до 2022 року радником командувача Сил логістики ЗСУ.
Після початку російської широкомасштабної військової агресії проти України Гаврилюк повернувся на службу у ЗСУ. Був головою робочої групи України в Координаційному центрі з надання допомоги у Німеччині, став заступником, а потім - призначений першим заступником глави Міноборони (17 травня 2024 року).
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