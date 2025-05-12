Генерала Гаврилюка вывели из состава Ставки: Зеленский подписал указ
Генерал-лейтенанта Ивана Гаврилюка вывели из состава Ставки верховного главнокомандующего Украины. Соответствующий указ был подписан президентом Владимиром Зеленским.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интернет-представительство президента.
Вечером 12 мая был обнародован указ главы государства №304/2025 "Об изменениях в составе Ставки Верховного Главнокомандующего". В документе говорится о решении вывести Гаврилюка из состава Ставки.
Также указывается, что такое постановление Зеленского было принято "в соответствии со статьей 8 Закона Украины "Об обороне Украины", на основании предложения Совета национальной безопасности и обороны Украины".
Также отмечается, что данный указ вступает в силу со дня его опубликования (12 мая).
Увольнение Гаврилюка из Минобороны
Напомним, 18 апреля стало известно, что Кабинет министров уволил генерала Ивана Гаврилюка с должности первого заместителя министра обороны. Данную должность он занимал почти год.
Официально о причинах отставники Гаврилюка не сообщаются, между тем в сети писали, что генерал якобы ушел с должности по собственному желанию.
Глава Минобороны Рустем Умеров отметил, что Гаврилюк остается частью команды оборонного ведомства.
Что известно о генерале Гаврилюке
Иван Гаврилюк родился 19 апреля 1971 года в поселке городского типа Иванополь Житомирской области. Окончил Сумское высшее артиллерийское командное училище, Национальную академию обороны Украины и Национальный университет обороны.
Гаврилюк в период с 1992 по 2008 годы прошел путь от командира взвода батальона охраны до заместителя начальника штаба отдела ракетных войск и артиллерии управления армейского корпуса. Занимал руководящие должности в различных родах войск, в частности в тыловых и логистике.
В 2020 году Гаврилюк уволился в запас, и был до 2022 года советником командующего Сил логистики ВСУ.
После начала российской широкомасштабной военной агрессии против Украины Гаврилюк вернулся на службу в ВСУ. Был председателем рабочей группы Украины в Координационном центре по оказанию помощи в Германии, стал заместителем, а затем - назначен первым заместителем главы Минобороны (17 мая 2024 года).
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