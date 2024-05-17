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Генерала Гаврилюка назначили первым заместителем министра обороны

Киев, Пятница 17 мая 2024 12:34
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Генерала Гаврилюка назначили первым заместителем министра обороны Фото: Иван Гаврилюк (пресс-служба Министерства обороны)
Автор: Наталья Юрченко

Кабинет министров Украины назначил первого заместителя министра обороны. Им стал генерал-лейтенант Иван Гаврилюк.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постоянного представителя Кабинета министров в ВРУ Тараса Мельничука в Telegram.

Гаврилюк занимал должность замминистра обороны. Теперь правительство назначило его на пост первого заместителя главы Минобороны Рустема Умерова.

Также Кабмин назначил Александра Балануцу замминистра обороны по вопросам европейской интеграции.

Кроме того, правительство уволило Людмилу Акимову с должности заместителя председателя Национального агентства квалификаций.

Что известно о Гаврилюке

Иван Гаврилюк - генерал-лейтенант Вооруженных сил Украины. Он был советником командующего Силами логистики ВСУ и руководителем Главного управления логистики, а также заместителем начальника Генерального штаба ВСУ.

Также известно, что он с апреля по август 2022 года был главой рабочей группы Украины в Координационном центре по оказанию помощи в Германии.

В Минобороны Гаврилюк попал после назначения на должность министра Рустема Умерова. Кабинет министров 5 октября 2023 года назначил Ивана Гаврилюка на должность заместителем министра обороны по вопросам военно-технической политики.

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