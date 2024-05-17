Генерала Гаврилюка назначили первым заместителем министра обороны

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постоянного представителя Кабинета министров в ВРУ Тараса Мельничука в Telegram.

Кроме того, правительство уволило Людмилу Акимову с должности заместителя председателя Национального агентства квалификаций.

Гаврилюк занимал должность замминистра обороны. Теперь правительство назначило его на пост первого заместителя главы Минобороны Рустема Умерова.

Что известно о Гаврилюке

Иван Гаврилюк - генерал-лейтенант Вооруженных сил Украины. Он был советником командующего Силами логистики ВСУ и руководителем Главного управления логистики, а также заместителем начальника Генерального штаба ВСУ.

Также известно, что он с апреля по август 2022 года был главой рабочей группы Украины в Координационном центре по оказанию помощи в Германии.

В Минобороны Гаврилюк попал после назначения на должность министра Рустема Умерова. Кабинет министров 5 октября 2023 года назначил Ивана Гаврилюка на должность заместителем министра обороны по вопросам военно-технической политики.

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