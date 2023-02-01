Генерал ВМС порадив росіянам бігти з України та "повертатись до своїх "марусьок"

Командувач морської піхоти Військово-Морських Сил Збройних Сил України
генерал-лейтенант Юрій Содоль порадив росіянам "бігти з України доки не пізно", "повертатись до своїх "марусьок", щоб в найгіршому варіанті не вмерти, а в найкращому - не стати інвалідом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Media Center.
"Звернусь окремо до російських військових: доки не пізно, біжіть, повертайтесь до своїх "марусьок" або здавайтесь у полон, інакше на вас чекає доля добрива на чужій землі, чорний пакет або інвалідність, ось ваше "щасливе" майбутнє. На відміну від вас, ми знаємо, за що боремося, ми єдині, ми - моноліт", - сказав він.
На думку генерала, ворог збирає сили, накопичує резерви: це значить, що незабаром нові тисячі росіян пройдуть "отріцатєльную" мобілізацію.
"Що ж, кремлівські терористи не полишили своїх кривавих планів, вони не рахують жертви, бо люди для них є лише розхідним матеріалом", - впевнений Содоль.
Він також нагадав, що мета України - звільнення всіх територій.
"І ми зробимо все, щоб жовто-блакитний прапор знову замайорів у всіх містах Донбасу та Криму", - констатував генерал ВМС.
Як повідомлялося, ЗСУ за добу ліквідували ще 920 окупантів та кілька десятків одиниць техніки ворога. Усього з початку повномасштабної війни російська армія втратила 128420 солдатів.
Зокрема, морські піхотинці та артилеристи знищили за минулу добу 4 російські БПЛА та 21 військового, а артилеристи - "Град", "Мсту-С" та сховище боєприпасів росіян.
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