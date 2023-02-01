Генерал ВМС посоветовал россиянам бежать из Украины и "возвращаться к своим "маруськам"

"Обращусь отдельно к российским военным: пока не поздно, бегите, возвращайтесь к своим "маруськам" или сдавайтесь в плен, иначе вас ждет судьба удобрения на чужой земле, черный пакет или инвалидность, вот ваше "счастливое" будущее. В отличие от вас, мы знаем, за что боремся, мы едины, мы - монолит", - сказал он.

По мнению генерала, враг собирает силы, накапливает резервы: это значит, что вскоре новые тысячи россиян пройдут "отрицательную" мобилизацию.

"Что же, кремлевские террористы не оставили своих кровавых планов, они не считают жертвы, потому что люди для них только расходный материал", - уверен Содоль.

Он также напомнил, что цель Украины - освобождение всех территорий.

"И мы сделаем все, чтобы желто-голубой флаг снова взвился во всех городах Донбасса и Крыма", - констатировал генерал ВМС.