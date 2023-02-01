Мінус танки та 920 окупантів: Генштаб назвав нові втрати РФ
Збройні сили України за добу ліквідували ще 920 окупантів та кілька десятків одиниць техніки ворога. Усього з початку повномасштабної війни російська армія втратила 128420 солдатів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника на 1.02.23 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 128 420 (+920) осіб ліквідовано,
- танків - 3209 (+8) од.,
- бойових броньованих машин - 6382 (+4) од.,
- артилерійських систем - 2207 (+10) од.,
- РСЗВ - 458 (+4) од.,
- засоби ППО - 221 (+0) од.,
- літаків - 293 (+0) од.,
- вертольотів - 284 (+0) од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1951 (+0),
- крилаті ракети - 796 (+0),
- кораблі/катери - 18 (+0) од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 5061 (+13) од.,
- спеціальна техніка - 200 (+0).
Нагадаємо, раніше в Генштабі повідомляли, що росіяни активізували діяльність диверсантів у районі островів у гирлі Дніпра. Лише за добу 30 січня ЗСУ знищили п'ять легкомоторних човнів із ворожими ДРГ.
Також ми писали, що за минулий тиждень, із 23 по 29 січня, українські військові ліквідували 5400 російських солдатів. Крім того, ЗСУ вдалося знищити катер, 13 одиниць авіації, 437 одиниць озброєння та військової техніки.
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