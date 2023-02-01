ВМС знищили за добу "Град", 20 окупантів та чотири БПЛА

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Військово-морські сили ЗСУ .

До того ж артилерійські військові частини та підрозділи Командування морської піхоти ВМС ЗС України наносили вогневе ураження по загарбниках, в результаті чого знищено самохідну гаубицю "Мста-С", БМ-21 "Град", дві причіпні гармати-гаубиці Д-20 та сховище боєприпасів.

Як повідомлялося, ЗСУ за добу ліквідували ще 920 окупантів та кілька десятків одиниць техніки ворога. Усього з початку повномасштабної війни російська армія втратила 128420 солдатів.

За даними CNN, Росія навряд чи досягне стратегічного успіху в будь-якому потенційному наступі на Україну цієї весни через обмежену підтримку у співвідношенні сил, оснащенні та матеріально-технічному забезпеченні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.