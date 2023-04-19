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Генерал Тарнавський показав, як ЗСУ працюють на Донецькому напрямку (відео)

Фото: генерал Тарнавський показав, як ЗСУ працюють на Донецькому напрямку (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський показав роботу ЗСУ на Донецькому напрямку. На відео видно, як військові працюють з мінометом.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Telegram-канал Тарнавського.

"Росомахи" на Донецькому напрямку ефективно працюють", - написав Тарнавський.

Нагадаємо, українські бійці знищили ворожу БМП-3 із "Джавеліна".

Також раніше ми писали про те, що ЗСУ показали, як в Бахмуті снайпери відпрацювали по ворожих штурмовиках.

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