Генерал Тарнавський показав, як ЗСУ працюють на Донецькому напрямку (відео)

Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський показав роботу ЗСУ на Донецькому напрямку. На відео видно, як військові працюють з мінометом.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Telegram-канал Тарнавського.
"Росомахи" на Донецькому напрямку ефективно працюють", - написав Тарнавський.
Нагадаємо, українські бійці знищили ворожу БМП-3 із "Джавеліна".
Також раніше ми писали про те, що ЗСУ показали, як в Бахмуті снайпери відпрацювали по ворожих штурмовиках.
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