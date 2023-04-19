Генерал Тарнавский показал, как ВСУ работают на Донецком направлении (видео)

Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский показал работу ВСУ на Донецком направлении. На видео видно, как военные работают с минометом.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на Telegram-канал Тарнавского.

Напомним, украинские бойцы уничтожили вражескую БМП-3 из "Джавелина".

Также ранее мы писали о том, что ВСУ показали, как в Бахмуте снайперы отработали по вражеским штурмовикам.

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