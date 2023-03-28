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Генерал Тарнавський показав, як ЗСУ з артилерії вдарили по росіянах в окопах (відео)

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Донбас, Вівторок 28 березня 2023 12:38
Генерал Тарнавський показав, як ЗСУ з артилерії вдарили по росіянах в окопах (відео) Фото: ЗСУ з артилерії вдарили по росіянах в окопах неподалік Водяного (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

Українські бійці підсікли російських окупантів, які рухалися окопом поблизу Водяного Донецької області. Після чого ЗСУ завдали ударів по ворогу з реактивної артилерії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram бригадного генерала, командувача оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександра Тарнавського.

"Орченята збилися до купи в шанцях (окопах - ред.) біля Водяного. Тим краще для нашої реактивної артилерії. Хлопці вправно працюють. Слава героям", - написав Тарнавський під відео.

Нагадаємо, нещодавно спецназівці СБУ знищили чергову ціль росіян, продемонструвавши роботу дроном-камікадзе по ЗРК "ТОР".

Раніше ми писали, що ЗСУ збили російський "Орлан-10" та знищили два пункти управління окупантів.

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