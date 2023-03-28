Генерал Тарнавский показал, как ВСУ из артиллерии ударили по россиянам в окопах (видео)

Украинские бойцы подсекли российских окупантов, двигавшихся окопом вблизи Водяного Донецкой области. После чего ВСУ нанесли удары по врагу по реактивной артиллерии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram бригадного генерала, командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александра Тарнавского.

"Орчата сбились в кучу в (окопах - ред.) у Водяного. Тем лучше для нашей реактивной артиллерии. Ребята умело работают. Слава героям", - написал Тарнавский под видео.

Напомним, недавно спецназовцы СБУ уничтожили очередную цель россиян, продемонстрировав работу дроном-камикадзе по ЗРК "ТОР".

Ранее мы писали, что ВСУ сбили российский "Орлан-10" и уничтожили два пункта управления оккупантов.

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