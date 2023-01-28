Генерал США закликав своїх підлеглих готуватися до війни з Китаєм у 2025 році, - WP

Генерал, який керує транспортною та заправною авіацією американських військ, закликав своїх підлеглих прискоритися у підготовці до потенційного конфлікту з Китаєм, пославшись на прагнення глави КНР Сі Цзіньпіна.

наказує льотчикам, які мають право носити зброю, за місяць "вистрілювати обойму в 7-метрову ціль і цілитися тільки в голову".

Крім того, генерал просить військових агресивніше підходити до тренувань. "Якщо вам комфортно у вашому підході до тренувань, то ви недостатньо ризикуєте", - пише він.

Тим часом, представник Пентагону на умовах анонімності зазначив, що коментарі Мініхана "не відображають точку зору Міністерства оборони США щодо Китаю".