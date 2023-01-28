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Генерал США призвал своих подчиненных готовиться к войне с Китаем в 2025 году, - WP

Фото: генерал США призвал своих подчиненных готовиться к войне с Китаем в 2025 году (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Американский генерал ВВС Майк Манихан разослал служебное письмо командирам, в котором призвал готовиться к войне с Китаем в 2025 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Washington Post.

Генерал, который руководит транспортной и заправочной авиацией американских войск, призвал своих подчененных ускориться в подготовке к потенциальному конфликту с Китаем, сославшись на стремления главы КНР Си Цзиньпина.

приказывает летчикам, имеющим право носить оружие, за месяц "выстреливать обойму в 7-метровую цель, и целиться только в голову".

Кроме того, генерал просит военных более агрессивно подходить к тренировкам. "Если вам комфортно в вашем подходе к тренировкам, значит, вы недостаточно рискуете", - пишет он.

Тем временем представитель Пентагона на условиях анонимности отметил, что комментарии Минихана "не отражают точку зрения Министерства обороны США в отношении Китая".

Напомним, в течение прошедшего года в США часто говорили о возможном вторжении Китая на Тайвань. В частности, в ЦРУ заявляли, что лидер Китая Си Цзиньпин дал команду военачальникам подготовиться к силовому взятию под контроль Тайваня к 2027 году.

Похожий прогноз делали и на самом Тайване. Министр иностранных дел страны Джозеф Ву допустил, что Китай, вероятно, вторгнется на остров в 2027 году.

При этом в Штатах неоднократно говорили о планах защищать Тайвань в случае нападения Китая.

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