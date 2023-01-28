Генерал США призвал своих подчиненных готовиться к войне с Китаем в 2025 году, - WP

Генерал, который руководит транспортной и заправочной авиацией американских войск, призвал своих подчененных ускориться в подготовке к потенциальному конфликту с Китаем, сославшись на стремления главы КНР Си Цзиньпина.

приказывает летчикам, имеющим право носить оружие, за месяц "выстреливать обойму в 7-метровую цель, и целиться только в голову".

Кроме того, генерал просит военных более агрессивно подходить к тренировкам. "Если вам комфортно в вашем подходе к тренировкам, значит, вы недостаточно рискуете", - пишет он.

Тем временем представитель Пентагона на условиях анонимности отметил, что комментарии Минихана "не отражают точку зрения Министерства обороны США в отношении Китая".