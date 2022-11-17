Генерал США про вибух у Польщі: Незабаром стане відомо, звідки вилетіла ракета

Генерал зазначив, що незабаром стануть відомі нові дані про точку походження ракети, яка спричинила вибух у Польщі.

"Будуть доступні інші види даних, що надходять із різних технічних засобів, і я припускаю, що дуже скоро ми матимемо підтверджені дані щодо того, яка точка походження, точка удару, під яким кутом стояла збройна система, якою була траєкторія польоту", - вказав Міллі.

Своєю чергою міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін вказав, що американці підтримують тісний зв'язок із польськими колегами та повністю довіряють польскому урядовому розслідуванню.

"І якими б не були остаточні висновки, світ знає, що остаточну відповідальність за цей інцидент несе Росія", - додав посадовець.